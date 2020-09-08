В Азербайджане обучение усыновленных детей может оплачиваться государством

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается, чтобы расходы на обучение усыновленных детей оплачивало государство.

В данной связи в закон "Об образовании" предусматривается внести поправку, сообщает во вторник Trend.

Проект подготовлен в соответствии с указом главы государства "О мерах по совершенствованию управления в сфере усыновления" от 10 декабря 2018 года.

Документ нацелен на стимулирование усыновления детей, лишенных родительской опеки.

Согласно предлагаемой поправке, расходы за платное обучения в государственных, муниципальных, частных вузах и колледжах и в магистратуре предусматривается оплачивать за счет государственного бюджета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)