В Баку за нынешний год отремонтировано 150 эскалаторов
БАКУ /Trend/ - В период с января по август 2020 года в Баку отремонтированы 150 эскалаторов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, на данный момент ремонтируются два эскалатора - в подземных переходах перед Дворцом водных видов спорта и Площадью Государственного флага, из-за неисправности цепей тяговых механизмов.
На балансе и обслуживании Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана находятся 179 эскалаторов различных марок на 65 надземных и 15 подземных пешеходных переходах Баку.
(Текст: Жаля Гасымова)
Лента новостей
Посол: У Азербайджана и Малайзии имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе
Межведомственный координационный совет призывает бизнес и граждан максимально соблюдать рекомендации специалистов
Магеррам Алиев: Успехи, достигнутые сегодня в регионе - результат совместных усилий Турции и Азербайджана
Для защиты экономики Азербайджана государство приняло систематические превентивные меры - эксперт (ВИДЕО)
Помощник Президента Хикмет Гаджиев встретился с действующими в Стамбуле представителями международных медиа
Ценные бумаги Минфина Азербайджана на аукционе Бакинской фондовой биржи пользовались значительным спросом