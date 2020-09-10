Названо число детей в Азербайджане, усыновленных иностранцами за последние месяцы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 1 ноября прошлого года иностранцами были усыновлены три ребенка.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал завотделом по политике усыновления минтруда Фархад Алекперов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что с упомянутой даты полномочия по вопросу усыновления детей были переданы министерству труда и социальной защите населения. Ранее это относилось к полномочиям Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей.

"До 1 ноября 2019 года иностранцами было усыновлено около 80 детей", - сказал Алекперов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)