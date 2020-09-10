Ношение масок в вузах и ​​колледжах Азербайджана будет обязательным

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».

Как сообщает Trend, согласно правилам, использование масок учащимися дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских музыкальных, художественных и рисовальных школ остается на усмотрение их родителей или других законных представителей, а использование масок в профессиональных, средних и высших учебных заведениях является обязательным.

При входе в учебное заведение и внутри него учащийся должен соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены (включая регулярное мытье рук).

Во время урока ученик должен сидеть в отведенном для него месте и не трогать предметы, принадлежащие другим ученикам.

Если у учащегося или у проживающих с ним лиц есть симптомы (подозрение) COVID-19, он/она или его родители/другие законные представители должны немедленно сообщить об этом руководству учебного заведения.

Если во время урока (занятия) будет установлено, что температура тела обучаемого составляет 37,1 ° С и выше, либо если наблюдаются какие-либо симптомы заболевания, то принимаются меры, соответствующие этим правилам.

Учащимся не разрешается допуск в учебные заведения до тех пор, пока не будут выявлены результаты образцов, взятых из-за наличия у самого учащегося или у лиц, проживающих с ним, подозрительных симптомов.

(Автор: Асиф Мехман)