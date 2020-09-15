Эмин Амруллаев: Успешное продолжение образовательного процесса будет зависеть от соблюдения правил

БАКУ /Trend/ - Возобновление и успешное продолжение образовательного процесса в условиях нынешней пандемии будет зависеть от соблюдения установленных правил и требований всеми участниками системы образования, включая учеников, студентов, учителей и родителей.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев в поздравлении по случаю Дня знаний.

По его словам, в связи с глобальной пандемией в этом году, как в мире, так и в нашей стране, новый учебный год проводится иначе. Это связано с рядом требований для учащихся, преподавателей, а также руководителей в сфере образования:

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял важные решения по предотвращению распространения пандемии и ограничению ее воздействия. Наше правительство принимает ряд эффективных мер в этой области. В результате принятых мер мы можем постепенно и уверенно восстановить образовательный процесс».

Как известно, разработаны соответствующие правила и инструкции по организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях. Возобновление и успешное продолжение обучения в нынешних условиях будет зависеть от соблюдения этих правил и требований всеми участниками системы образования, включая учеников, студентов, учителей и родителей.

Мы можем справиться с трудностями только при взаимной поддержке. Я верю, что, следуя правилам, мы добьемся, чтобы каждый ученик получил качественное образование".

(Текст: Жаля Гасымова)