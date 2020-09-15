В школах Баку учится более 40 тысяч первоклассников

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных учреждениях при Управлении образования по г. Баку обучаются 44 686 учащихся, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Из всех учащихся первых классов 44 279 - это ученики общеобразовательных школ, 407 - учащиеся лицеев.

Отметим, что электронный прием в I класс в 2020-2021 учебном году начался 10 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова.)