К проекту "Цифровые навыки" в Азербайджане примкнут еще 100 школ

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году к проекту "Цифровые навыки" в Азербайджане будут привлечены еще 100 школ.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве образования.

Было отмечено, что в 2020-2021 учебном году проект охватит свыше 100 тысяч учащихся II-IX классов и 1100 преподавателей 222 школ Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Билясувара, Шамахы, Лянкарана, Ширвана и Шеки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)