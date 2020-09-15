К проекту "Цифровые навыки" в Азербайджане примкнут еще 100 школ
БАКУ /Trend/ - В новом учебном году к проекту "Цифровые навыки" в Азербайджане будут привлечены еще 100 школ.
Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве образования.
Было отмечено, что в 2020-2021 учебном году проект охватит свыше 100 тысяч учащихся II-IX классов и 1100 преподавателей 222 школ Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Билясувара, Шамахы, Лянкарана, Ширвана и Шеки.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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