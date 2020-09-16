Посещение школы в определенные дни положительно повлияет на психологическое развитие детей – эксперт Эльчин Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Посещение школы в определенные дни учащимися начальных классов, в частности, первоклассниками, окажет положительное влияние на их психологическое развитие.

Об этом в среду сказал Trend эксперт по образованию Эльчин Сулейманов.

По его словам, прохождение на протяжении всей недели уроков в формате онлайн для учащихся начальных классов могло бы создать определенные проблемы в вопросе концентрации внимания: «В отличие от старшеклассников, учащиеся начальных классов мало знакомы с правилами поведения в школе. Поэтому их привлечение к урокам в очной форме с 15 сентября было крайне важно. Но не менее важно контролировать соблюдение социальной дистанции между учащимися в классах и использование ими дезинфицирующих средств. Нельзя допускать чтобы учащиеся собирались вместе на переменах. Преподаватели, как и врачи, должны внимательно контролировать ситуацию и изолировать тех, у кого обнаружена температура или симптомы заболевания, сообщив об этом родителям или школьному врачу».

Напомним, что в связи с пандемией в этом году обучение в школах Азербайджана будет проводиться смешанным методом. То есть, на основании соответствующего приказа министра образования, обучение в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будет организовано очно - дважды в неделю, в других городах и районах – также очно, но трижды в неделю.

Несмотря на то, что в Азербайджане для всех учащихся начался учебный год, в школах очное обучение разрешено только ученикам начальных классов.

Занятия в I-IV классах общеобразовательных школ начались с 15 сентября (очно и дистанционно), в V-IX классах начнутся с 1 октября (очно и дистанционно), в X-XI классах – с 15 сентября дистанционно, а с 15 октября - очно и дистанционно.

По прогнозам, в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных заведениях будут проходить обучение 1 574 206 учащихся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)