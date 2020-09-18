В поликлиниках функционирует служба доставки лекарств для одиноких, хронических и онкологических больных
БАКУ /Trend/ - В поликлиниках функционирует служба доставки лекарств для одиноких, хронических и онкологических больных, посредством которой они получают свои лекарства.
Об этом сказала заведующая сектором амбулаторно-поликлинической службы Главного управления здравоохранения города Баку Эсмира Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, близкие родственники больных лиц, которые входят в группу высокого риска, могут получить лекарства в аптеках при поликлиниках, предъявив рецепт.
"Другие больные, после приема у участкового врача могут покупать лекарства в аптеках как обычно".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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В поликлиниках функционирует служба доставки лекарств для одиноких, хронических и онкологических больных
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