Минэкологии Азербайджана: На лесных территориях не разрешается строительство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрешается использовать как рекреационную зону около 2300 гектаров лесной территории, но на лесных территориях не разрешается строительство.

Об этом в передаче "Час эксперта" министерства экологии сказал начальник Службы развития лесов Намик Хыдыров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, с предпринимателями не заключаются договора на постоянный для использования лесов с целью рекреации: "Без уведомления предпринимателей там проводятся мониторинги. Если они действуют по закону, то срок заключенного с ними срочного договора продлевается. Но, к сожалению, объекты, функционирующие как центры отдыха, сбрасывают сточные воды и отходы на территорию лесов, то есть, загрязняют эти территории".

Хыдыров отметил, что в этом году с работы был уволен 21 лесник и другие работники по охране лесов - директор, лесничий, помощник лесничего, добавив, что 221 дело направлено в правоохранительные органы.

Он подчеркнул, что территории лесного фонда не разрешается приватизировать, они считаются государственной собственностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)