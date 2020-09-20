В Азербайджане выявлены 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 154 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 154, скончался один человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 39 188 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 755, скончались 575 человек. Число активных больных коронавирусом - 1858 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 886, в целом – 1 054 792 тестов.