В Азербайджане выявлены 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 154 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 154, скончался один человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 39 188 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 755, скончались 575 человек. Число активных больных коронавирусом - 1858 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 886, в целом – 1 054 792 тестов.
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