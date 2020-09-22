В Нахчыване проведены занятия по командирской подготовке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020 год, с командирами и заместителями командиров батальонов и дивизионов проведены занятия по командирской подготовке, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, на занятиях основное внимание уделялось укреплению теоретических знаний офицеров, совершенствованию практических навыков в управлении подразделениями. В третий день сборов с участием командиров и других должностных лиц воинских частей состоялась конференция на тему «Существующие проблемы в организации обороны и их устранение».

(Текст: Кямаля Сеидова)