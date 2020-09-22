Бакинский апелляционный суд отклонил ходатайство экс-посла

БАКУ /Trend/ - Сегодня Бакинский Апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение об отказе заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест в отношении арестованного в ходе операции СГБ экс-посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова, сообщает во вторник Trend.

В процессе под председательством судьи Рашада Абдулова жалоба была рассмотрена и отклонена.

Напомним, что 12 сентября Насиминский районный суд отклонил ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Эльдара Гасанова, на домашний арест.

Эльдар Гасанов был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности. Ему выдвинуто обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое расходование бюджетных средств) УК АР. Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком до третьего ноября.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)