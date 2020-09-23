Агентство социальных услуг о деталях процедуры усыновления в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что ребенок лишился родительской опеки, не означает, что он может быть усыновлен.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом усыновления и работы с лишившимися родительской опеки детьми Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Джавид Шахмалыев.

По его словам, не каждый лишившийся родительской опеки ребенок может быть усыновлен.

Отметив, что главным в вопросе усыновления ребенка является разрешение родителя, представитель Агентства подчеркнул, что если сегодня есть 1500 детей, лишившихся родительской опеки, то это не должно восприниматься как рост числа подлежащих усыновлению детей в таком же количестве.

"У многих лишившихся родительской опеки детей есть родители, то есть они передали ребенка в учреждение на определенное время, но не отказались от них. Однако есть и такие дети, которых никто не навещает в течение многих лет. Мы находим семьи для таких детей, ведем переговоры для интеграции ребенка в семьи. Если родители отказываются от своей ответственности, мы на основании их нотариально заверенного согласия ведем работу по передаче ребенка в новую семью. Информация о детях, потерявших обоих родителей и не взятых под опеку, также размещается в систему по усыновлению", - подчеркнул Шахмалыев.

Он отметил, что дети, родители которых были лишены прав на ребенка из-за насилия в его отношении, могут быть усыновлены по истечении года со дня лишения родителей соответствующего права.

Завотделом также отметил, что процедура взятия под опеку отличается от процедуры усыновления. По его словам, вопросы в связи с взятием под опеку находятся в компетенции местных исполнительных властей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)