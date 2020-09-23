TƏBİB: В Азербайджане разрабатывается стратегия вакцинации от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается стратегия вакцинации от коронавируса.

Об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в среду Trend.

Байрамлы отметил, что в настоящее время Азербайджан проводит двусторонние и многосторонние переговоры в связи с вакциной, добавив, что в мире девять компаний находятся на третьей стадии разработки вакцины: "Азербайджан будет в числе первых стран, которые применят одну из вакцин, в случае, если международные структуры здравоохранения утвердят ее".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)