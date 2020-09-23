Служба «ASAN» о результатах мониторингов пляжей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для мониторинга пляжей в период пандемии были сформированы 16 выездных мониторинговых групп из сотрудников структурных подразделений Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациями при Президенте Азербайджана (Служба «ASAN»), сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В результате проведенного анализа было определено 120 пляжей, пригодных для использования в Баку и Сумгайыте. На этих пляжах с 5 августа по 15 сентября были созданы все необходимые условия для отдыха граждан.

За данный период (05.08-15.09 2020 года) пляжи посетили 724 266 человек (в августе – 578 395, в сентябре – 145 871 человек).

В ходе организации работы пляжей Служба «ASAN» обеспечила координационную работу между ИВ Баку, министерством экологии и природных ресурсов и МЧС.

(Текст: Кямаля Сеидова.)