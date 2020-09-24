В Азербайджане обнародованы итоги приема в высшие учебные заведения
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил итоги приема в высшие учебные заведения страны.
Как сообщает Trend, абитуриентам уже отправляются соответствующие смс.
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