Лица с ограниченными возможностями должны работать по укороченному графику

БАКУ /Trend/ - Лица с ограниченными физическими возможностями должны работать по укороченному рабочему графику.

Как передает в пятницу Trend, об этом во время прямой трансляции в социальной сети на тему "Регулирование рабочего времени в трудовом законодательстве" сказал заведующий отделом Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Эльшан Тагиев.

По его словам, для работающих инвалидов I и II групп предусмотрен укороченный, то есть 36-часовой (в неделю) рабочий график.

Тагиев отметил, что работник не должен отрабатывать дополнительные часы вместо вышедшего в отпуск другого.

"Дневная рабочая смена не может превышать 12 часов, это эксплуатация. Нарушение данного требования влечет наложение административного наказания. В таких случая работодатель должен взять на работу дополнительного сотрудника по срочному трудовому договору", - сказал Эльшан Тагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)