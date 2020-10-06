В Азербайджане учеба усыновленных детей также будет оплачиваться государством

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на обсуждение в третьем чтении был вынесен законопроект о поправках в закон «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», сообщает во вторник Trend.

Согласно поправке в пункт 5 закона, в случае усыновления детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, оплата за их обучение на платной основе также будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)