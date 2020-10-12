Дорожная полиция Баку обратилась к автоперевозчикам в связи с карантином

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане стали расти случаи заражения COVID-19, что вызывает серьезное беспокойство.

Об этом в понедельник сказал Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, обращаемся к компаниям, занимающимся грузоперевозками, к юридическим и физическим лицам, занимающимся пассажироперевозками на такси, чтобы они строго соблюдали требования правил карантинного режима. Анализ показывает, что рост числа заражений происходит из-за несоблюдения правил карантина. В частности, лица, занимающиеся перевозками на такси, должны учитывать, что в автомобилях должны быть прозрачные перегородки, использоваться медицинские маски и автомобили должны дезинфицироваться», - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова)