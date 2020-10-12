В Баку сохранится комфортная температура воздуха

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 13-16, днем 20-23, в Баку ночью 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление превысит норму, составив 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный восточный ветер.

Ночью 12-16, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 12-16 градусов тепла.

13-14 октября на Абшеронском полуострове ожидается комфортная температура, благоприятная для метеозависимых лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова.)