БАКУ /Trend/ - В результате армянской агрессии против Азербайджана разрушены 32 школы.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в Тертере были разрушены 12 школ, Агдаме - 11, Гяндже - пять, Физули - четыре, в Агджабеди и Барде - по одной школе.

В результате обстрела, ведущегося армянскими ВС, погибли 3, ранения получили 15 школьников.

(Текст: Турал Гараджаев)