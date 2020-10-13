В результате армянской агрессии против Азербайджана разрушены 32 школы
БАКУ /Trend/ - В результате армянской агрессии против Азербайджана разрушены 32 школы.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в Тертере были разрушены 12 школ, Агдаме - 11, Гяндже - пять, Физули - четыре, в Агджабеди и Барде - по одной школе.
В результате обстрела, ведущегося армянскими ВС, погибли 3, ранения получили 15 школьников.
(Текст: Турал Гараджаев)
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