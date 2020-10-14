Крупнейший региональный онлайн форум IDC Security Digital Forum 2020

БАКУ /Trend/ - 29 октября 2020 г. международная аналитическая компания IDС проведет крупнейший региональный онлайн форум IDC Security Digital Forum «Будущее информационной безопасности». В форуме примут участие представители крупнейших компаний из Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, Могнолии и России.

Индустрия информационной безопасности преодолела точку перегиба. Осознают организации или нет, этот переломный момент поставил ИБ во главу угла. Усложняющиеся киберсхемы, сложности, возникающие при преобразовании компаний в цифровые, утечки и потери данных, изменение нормативно-правовых требований, появление новых стандартов приводят к необходимости пересмотра подхода к решению вопросов, связанных с кибербезопасностью, защитой данных и информационной этикой. Сегодня безопасность операционной деятельности и эффективное управление рисками является одним из важнейших условий надежного, продуктивного и стабильного функционирования каждой компании.

IDC считает, что достижение долгосрочного доверия к цифровым технологиям является ключевым фактором успеха цифровой трансформации. И только полная согласованность действий между службами безопасности и всеми бизнес-подразделениями компании может обеспечить формирование его фундаментальной основы, объединяющей сотрудников, партнеров и клиентов.

IDC Security Digital Forum предоставит вам детальную карту для навигации на пути к «цифровому доверию», который стоит пройти, чтобы стать лидером рынка завтрашнего дня.

IDC Security Digital Forum – это мероприятие, в котором примут участие порядка 250 руководителей служб и директоров по информационной безопасности предприятий и организаций России, СНГ и Монголии, работающих с критически важными инфраструктурами, аналитики по вопросам ИБ, ИТ-директора, директора по управлению рисками, руководители высшего звена, отвечающие за обеспечение ИБ, соответствие нормативным требованиям, конфиденциальность данных, аудит, топ-менеджеры мировых технологических лидеров в области ИБ.

Основные темы:

Цифровое доверие

Повышение устойчивости бизнеса

Искусственный интеллект, машинное обучение, автоматизация безопасности

Операционная эффективность информационной безопасности

Управление рисками

Управление информационной безопасностью

Среди докладчиков:

Роберт Фариш, вице-президент, IDC Россия и СНГ

Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC в Центральной Азии, Азербайджане и Монголии

Марк Чайлд, руководитель программы исследований по безопасности, IDC Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток

Денис Масленников, старший аналитик по безопасности, IDC Россия и СНГ

Еркебулан Туткабаев, региональный директор по продажам по странам Центральной Азии, Fortinet

Алексей Нечуятов, старший менеджер по техническому маркетингу AMD, подразделение дата-центров, регион EMEA

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