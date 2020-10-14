В Азербайджане растет число случаев инфицирования COVID-19 - врач (ВИДЕО)

Общество 14 октября 2020 18:29 (UTC+04:00)
В Азербайджане растет число случаев инфицирования COVID-19 - врач (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается негативная динамика инфицирования коронавирусом.

Как сообщает в среду Trend, об этом на телепередаче "REAL Интервью" сказала врач-инфекционист Назрин Мустафаева.

По ее словам, группы риска остались прежними - это онкобольные, страдающие от сахарного диабета, лица старше 65 лет.

"Это заболевание унесло жизни сотен людей. Как общество, мы должны соблюдать установленные правила. Если человек заражается коронавирусом, он должен быть изолирован на 14 дней", - отметила Мустафаева.

Она добавила, что у порядка пяти процентов перенесших заболевание, позже наблюдаются осложнения.

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