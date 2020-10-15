Поступают обращения граждан с просьбой назвать новую станцию метро в честь генерала Полада Гашимова - Бакметрополитен

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Бакинский метрополитен" поступают многочисленные обращения граждан с просьбой назвать в честь геройски погибшего в боях за Родину против армянских оккупантов генерал-майора Полада Гашимова новую станцию метро.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

"К нам поступает огромное количество таких обращений. Мы прекрасно понимаем чувства людей. Однако, как мы и говорим им, ЗАО "Бакинский метрополитен" не имеет таких полномочий. Этот вопрос находится в компетенции Кабинета министров. В связи с этим пока какой-либо официальной информации нет", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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