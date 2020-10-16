В Азербайджане названо число новых случаев COVID-19 среди учеников

БАКУ /Trend/ - Министерство образования распространило информацию в связи со случаями инфицирования COVID-19 в средних школах Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, 16 октября у 15 учащихся и двух работников общеобразовательных учреждений температура тела была выше 37 градусов.

Коронавирусом инфицировались 55 учеников и 21 работник.

На дистанционное обучение были переведены восемь классов и 10 школ, один класс был переведен обратно на очное обучение.

К настоящему времени в стране 47 школ и 65 классов переведены на дистанционное обучение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)