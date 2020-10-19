Бинагадинский район лидирует среди районов Баку по заражению COVID-19
БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе больше всего заражений COVİD-19 по Баку было отмечено в Бинагадинском районе - 14,5%, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт кoronavirus.info.
Данный показатель в Хатаинском районе столицы составляет 12, 5%, Ясамальском и Сабунчинском – 11,7%, Насиминском – 8,7%, Наримановском – 8,1%, Сураханском – 8%, Гарадагском – 7,2%, Низаминском – 7,1%, Хазарском – 5,5%, Сабаильском районе Баку – 4,7%.
Меньше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Пираллахинском районе Баку – 0,3%.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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