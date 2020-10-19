Политика в сфере межрелигиозного диалога защищает Азербайджан от армянской клеветы - Сиявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Захватническое государство Армения хочет преподнести борьбу, которую азербайджанский народ проводит ради восстановления нарушенных 30 лет назад прав, как "столкновение религий", пытаясь тем самым заручиться поддержкой России и и западных стран.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

Он отметил, что армяне акцентируют внимание на обстреле церкви Газанчы, расположеной в оккупированной Арменией Шуше для того, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от своих террористических действий, в том числе, создать видимость того, что Азербайджан и Турция проводят политику "вандализма" против христианских святынь.

"К сожалению, международная общественность не демонстрирует "чуткого" отношения в связи с церковью Газанчы, к мечетям и историческим памятникам, разрушенным на оккупированных территориях Азербайджана. А обвинение Азербайджана в неуважении к святыням других религий смотрится просто абсурдно, на фоне сохранившейся в центре Баку армянской церкви. Уважение азербайджанского народа ко всем религиям можно увидеть в политике, опирающейся на толерантность и мультикультурализм, и проводимой на фоне богатства Азербайджанского государства с этнической и религиозной точки зрения, на практических и правовых результатах этой политики. В Азербайджане нет дискриминации не только в отношении к христианам, но и к представителям всех других религий, наоборот, благодаря успешной политике, осуществляемой азербайджанским правительством в сфере религиозной деятельности, для христиан в стране созданы идеальные условия по сохранению своих религиозно-этнических особенностей, обычаев и традиций", - сказал зампред Госкомитета.

Гейдаров подчеркнул, что сегодня в Азербайджане свободно функционируют 25 христианских религиозных общин, 14 церквей, христианские религиозные учебные заведения. Государство оказывает им необходимую поддержку, и наглядным доказательством тому является сохранение Кавказского албанского наследия: "Время показало, что взвешенная, стратегическая политика Азербайджанского государства в сфере мультикультурализма и толерантности, межкультурный и межрелигиозный диалог защищают нас от многих необоснованных обвинений и армянской клеветы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)