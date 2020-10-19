В Азербайджане названо число усыновленных в этом году детей

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года в Азербайджане усыновлено 15 детей, в том числе один был усыновлен иностранцем. Из них 10 мальчиков и пять девочек.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, среди усыновленных шесть детей в возрасте до трех лет, четверо - 4-6 лет, четверо - 7-11 лет и один ребенок в возрасте 12-18 лет. Один ребенок был усыновлен одинокой матерью, остальные 14 - замужними парами.

Управление усыновлением с первого ноября 2019 года осуществляется министерством труда и социальной защиты населения. Одним из основных принципов новой модели управления в этой сфере является осуществление контроля над достойной жизнью усыновленных детей в новых семьях, обеспечение их физического и морального развития. До достижения ребенком совершеннолетия, в целях изучения его состояния в новой семье в первый год усыновления мониторинг проводится каждый квартал, в последующие годы - раз в год.

За девять лет этого года мониторинг 90 усыновленных детей был проведен очным образом, а в период пандемии 1444 детей - дистанционно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)