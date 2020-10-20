БТА прокомментировало опоздание автобусов

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило информацию о пробке на проспекте Гара Гараева, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

С сегодняшнего утра в направлении проспект Гара Гараева - проспект Зии Буниятова наблюдается пробка: "В результате в работе регулярных и экспресс-автобусов по направлениям станции метро "Гара Гараев" - "Кёроглу" - "28 Мая" и "Гара Гараев" - "20 Января" возникли задержки".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)