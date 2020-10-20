БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, 128 человек вылечились, 5 человек скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 45 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 272 человека вылечились, 635 скончались, число активных больных – 4 972. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 028 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за прошедший период проведено 1 241 664 теста. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)