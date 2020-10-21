Растущее число инфицированных COVID-19 в Азербайджане является тревожным знаком - психолог

БАКУ /Trend/ - Люди, зараженные коронавирусом и безответственно посещающие общественные места, должны знать, что они неосознанно льют воду на мельницу врага.

Об этом в среду сказала Trend председатель Центра психологического обслуживания и исследований, доктор философии по психологии Тарана Пашаева.

По ее словам, значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в последние дни является тревожным знаком. Психолог оценила это как следствие безответственного подхода граждан к вирусу.

"Считаю, что причиной этого являемся мы, люди. Продление карантина до второго ноября, сохранение некоторых ограничений до этой даты вызвано именно этим. Мы должны действовать и принимать меры, заботясь о своей семье, нашем окружении и обществе в целом. В таких условиях в обязательном порядке следует соблюдать все решения государства, принятые по предотвращению распространения вируса", - сказала Пашаева.

Она сообщила, что другим фактором, влияющим на стремительное распространение вируса, является смена времени года. Обычно, как подчеркивает психолог, вирусы, микробы и инфекционные заболевания активизируются осенью.

"Эти обстоятельства вынуждают нас серьезно соблюдать правила личной гигиены. Нам следует научиться жить с COVID-19 так же, как мы научились жить с гриппом. Этого требует сегодняшняя реальность. Однако не следует забывать, что народной медициной побороть коронавирус не получится. Если своевременно не предотвратить это заболевание, оно может привести к летальному исходу", - отметила Тарана Пашаева.

Специалист напомнила, что несмотря на долгие научные исследования, вакцина от COVID-19 все еще не изобретена. По словам Пашаевой, вопреки усилиям ученых и исследователей, на данный момент самым действенным методом борьбы с коронавирусом является его профилактика, соблюдение рекомендаций и указаний.

"Людям следует делать выводы. Мы уже не малое время живем в условиях пандемии. Разумеется, это оказывает и психологическое воздействие на организм. Напряженность и тревога ослабляет иммунную защиту организма, что может привести к тяжелым последствиям. Везде в общественных местах, включая автобусные остановки, станции метро и объекты общепита, установлены информационные табло, озвучиваются голосовые сообщения, люди призываются к соблюдению правил.

Одним словом, государство сделало все, что от него требовалось на самом высоком уровне. Если на предварительном этапе мы боролись только с одним вирусом, то на данный момент нам навязана борьба и с другим - армянским фашизмом. Следовательно, каждый из нас как индивидуум, и как общество в целом, несет большую ответственность. Надо учитывать, что наши действия могут аукнуться на фронте, мы каждым своим шагом должны вносить вклад в победу нашей армии. Они защищают нас, Родину, за каждую пядь нашей земли льется кровь шехидов. А мы должны помогать им в тылу, сидя дома и защищая себя. Если число инфицированных и дальше будет расти, то медики будут вынуждены бороться на двух фронтах. Ведь здоровье каждого гражданина крайне важно для государства", - добавила Тарана Пашаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)