«Вместе мы сила!»: Компания ENGINET оказала помощь пострадавшим детям в Гяндже (ФОТО)

ВС Армении продолжают атаки на азербайджанские города и мирных жителей с применением различного тяжелого артиллерийского оружия. В связи с этим, бренд “BIRLink”, принадлежащий телекоммуникационной компании ENGİNET, под лозунгом «Вместе мы сила!» оказал поддержку семьям, пострадавших от ракетного обстрела армянских вооруженных сил в Гяндже. Так, более 15 раненым детям компанией были предоставлены игрушки, теплая одежда, обувь, школьные принадлежности и учебники.

ENGİNET высоко ценит энтузиазм и единство нашего народа и азербайджанцев всего мира и считает, что такая атмосфера солидарности поддержит нашу Национальную армию. Победа за нами!