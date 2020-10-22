У нас нет проблем в связи с коечным фондом по поводу пациентов с коронавирусом -TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В настоящее время у нас нет проблем в связи с коечным фондом по поводу пациентов с коронавирусом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева.

По ее словам, за пациентом в стационаре может ухаживать любой врач.

Отметив, что эта практика наблюдается во всем мире, Гараева добавила, что врач любой специальности после тренинга может контролировать здоровье пациента в стационаре.

"Однако в реанимации больных должны обслуживать только специалисты - врачи-реаниматологи. Невозможно за короткий срок обучить врача другой специальности этому делу. Оно требует многолетней практики. Поэтому это надо учесть", - подытожила Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)