В Копенгагене решительно осудили армянский террор в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Дании азербайджанцы провели санкционированную акцию на площади "Radhuspladsen" перед зданием городского муниципалитета Копенгагена.

Как сообщили Trend в воскресенье в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, участники акции осудили совершение вооруженными силами Армении актов вандализма против мирного населения города Гянджа и других населенных пунктов Азербайджана, убийство гражданских лиц, в том числе детей и женщин.

В акции, проведенной по инициативе наших соотечественников, приняли участие и представители турецкой общины.

На площади, где развевались флаги Азербайджана, Турции и Дании, прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Были озвучены лозунги "Гянджа не является фронтовой зоной!", "Положите конец армянскому терроризму!", "Мы говорим НЕТ террору!", "Не поддерживайте страну-оккупанта!", "Армения, выполняй резолюции ООН!".