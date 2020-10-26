МВД Азербайджана: Не поддаваясь панике и не нарушая повседневный ритм жизни, не следует терять бдительность

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к населению, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства:

«Мы не должны забывать, что Армения возвела террор на уровень государственной политики, что она в разные времена совершила против нас многочисленные кровавые террористические акты.