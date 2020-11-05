В Азербайджане продлены сроки выплаты срочной надбавки медработникам, борющимся с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Как передает в четверг Trend, сроки выплаты срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) продлен до первого января 2021 года.

Напомним, что ранее этот срок был определен до первого октября 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)