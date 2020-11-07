В Азербайджане адресная социальная помощь малоимущим семьям будет назначаться сроком на 1 год

БАКУ /Trend/ - Внесена поправка в проект постановления Кабинета министров Азербайджана "О внесении изменений в Правила обращения, назначения, выдачи и отказа в предоставлении адресной государственной социальной помощи", сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Так, социальная помощь назначается на 1 год с первого числа месяца, когда было сделано обращение (до внесения поправки - 2 года).

Семья, получающая помощь, должна в течение 15 рабочих дней уведомить об этом министерство труда и социальной защиты населения, предоставив полную и правильную информацию об изменениях доходов, которая может повлиять на назначение или изменение суммы помощи во время обращения.

Если информация предоставлена неправильно, то эта семья на год теряет право на получение социальной помощи.

Также сделаны такие изменения, как повышение лимита с 10 до 15% за коммунальные услуги, приходящиеся на каждого члена семьи, не учитывается кредит при подсчете среднемесячного дохода семьи, создание возможности учитывать справки надлежащих структур об информации, которую невозможно получить в электронном порядке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)