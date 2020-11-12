Заниматься самолечением от COVID-19 очень опасно – главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы на пике сезона роста острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).

Об этом говорится в обращении главного инфекциониста Тейяра Эйвазова, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минздрав.

«Клинические симптомы нового коронавируса и других респираторных вирусных инфекций настолько схожи, что их трудно различить, и порой невозможно выявить методом лабораторных анализов. Поэтому еще раз советуем гражданам, чтобы они уходили в самоизоляцию и оставались лома, если будут температура, общая слабость, катаральные признаки, и обратиться по телефону к врачу. Правильное решение может принять только врач-специалист, который обследует вас. Заниматься самолечением, в случае, если инфекция коронавируса подтвердится или будет предполагаться, очень опасно».

По словам главного инфекциониста, практика показывает, что большинство больных, которые поступали в больницы в тяжелом состоянии, лечились не врачами, медсестрами, а лицами, вообще не имеющими медицинского образования: «Неправильная оценка тяжелого состояния больных, неправильное лечение, несвоевременная госпитализация приводят к тяжелым , а в ряде случаев, к смертельным последствиям. Особо следует подчеркнуть и то, что к больным с легкими симптомами, которым разрешено лечиться дома, недопустимо использование различных антибиотиков и гормональных препаратов. Антибиотики совершенно не влияют на вирус, наоборот, уничтожает все полезные микроорганизмы, наносят вред, ослабевая иммунную систему. Гормональные препараты искажают симптомы болезни, создавая у больного обманчивое представление о выздоровлении. И если возникают осложнения, то они выявляются очень поздно, и результат запоздавшей госпитализации в большинстве случаев бывает трагическим.

Главный инфекционист призвал граждан не рисковать жизнью, и сразу же обращаться в поликлинику в случае недомогания, и доверять здоровье только профессиональным специализированным врачам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)