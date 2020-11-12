Завтра днем в Баку преимущественно без осадков

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается морось.

На Абшеронском полуострове ночью - 7-9, днем - 10-13, в Баку ночью - 7-9, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность - 85-95%.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в Лянкяран-Астаринской зоне возможны ливни, на горных территориях - снег. Днем в большинстве районов без осадков, местами туман. Ветер восточный.

Ночью - 4-8, днем - 10-15, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)