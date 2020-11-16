Началась работа по возвращению азербайджанских названий арменизированным топонимам - академия наук

БАКУ /Trend/ - Начались подготовительные работы для возвращения азербайджанских названий арменизированным топонимам.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Комиссии по топонимике при Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, депутат, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, институты языковедения, истории, географии НАНА уже работают в этом направлении.

«Подготавливается список исторических названий, которые были указаны на древних картах и в других источниках. Исторические названия топонимов должны быть восстановлены».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)