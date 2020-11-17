Названа статистика по людям, прибывшим в Азербайджан для постоянного жительства

БАКУ /Trend/ - В этом году для постоянного жительства в Азербайджан прибыл 1241 человек.

Как передает во вторник Trend, за январь-сентябрь этого года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрированы 1241 человек, прибывший в Азербайджан для постоянного жительства, 461 человек убыл из Азербайджана.

Таким образом сальдо миграции страны за отчетный период составило плюс 780 человек.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)