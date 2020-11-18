По Баку больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Бинагадинском районе

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт koronavirus.info

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе - 14,7%.

В Хатаинском районе этот показатель составляет 12,7%, Ясамальском - 11,6%, Сабунчинском - 11,3%, Насиминском - 8,3%, Наримановском - 8%, Сураханском - 8,4%, Низаминском - 7,3%, Гарадагском - 6,3%, Хазарском - 6,3%, Сабаильском - 4,8% и в Пираллахинском районе Баку - 0,3%.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)