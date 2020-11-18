В Азербайджане решена проблема в связи с отоплением зданий

БАКУ /Trend/ - ОАО "Azəristiliktəchizat" решило проблему в связи с теплоснабжением потребителей на территории Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend завотделом ОАО Рафиг Алиев.

По его словам, причины задержки в подаче отопления были связаны с техническими аспектами.

"Поскольку в некоторые котельни не был подан газ, здания и объекты на соответствующих территориях не были обеспечены теплом. Сегодня эта проблема была устранена, и на этих территориях начата подача отопления. Все территории будут обеспечены отоплением до вечера сегодняшнего дня или до утра завтрашнего", - сказал Алиев.

Он сообщил, что хотя 160 из 559 котельн были запущены с 15 ноября, ввиду некоторых проблем остальные котельни не функционировали.

"Некоторые из них - котельни учебных заведений, в работе которых на данный момент необходимости нет. Но, помимо этих, были не запущены котельни и на других территориях. Проблема была связана только с подачей газа, и она была решена", - отметил Рафиг Алиев.

Отметим, что отопительный сезон в горных и предгорных районах страны начался с первого, а в других местах республики, включая Баку, 15 ноября. В течение сезона будут эксплуатироваться 559 котельных, принадлежащих ОАО "Azəristiliktəchizat", будет обеспечено теплом 3 870 жилых домов, в том числе около 182 тысяч квартир, 287 школ, 159 детских садов, 162 объекта здравоохранения и 1 950 других социально-экономических объектов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)