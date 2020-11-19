Выявились новые угрозы коронавируса - депутат бьет тревогу

БАКУ /Trend/ - Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса и суточное число инфицированных, можно сказать, что в ближайшие месяцы в мире, а также в Азербайджане, нас ждут крайне трудные дни.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рашад Махмудов.

По его словам, среди недавно инфицированных людей, помимо повреждения легких, также наблюдалось нарушение кровообращения, в частности окклюзия сосудов конечностей на уровне микроциркуляции, а также нарушение механизмов свертывания крови из-за воздействия вируса на кроветворную систему.

"Наши врачи чаще сталкиваются с этими осложнениями в своей повседневной практике. Вкратце могу сказать, что иногда неправильный подход на этапе появления начальных симптомов COVID-19 усугубляет нарушения сердечно-сосудистой системы. К сожалению, подобные осложнения создают большие трудности для медицинских работников, врачей в борьбе с этим заболеванием, а также для самих пациентов.

С таким показателем инфицированных у нас могут появиться сложности не только в лечении пациентов с осложнениями, но и больных, состояние которых характеризуется как среднее. Очень важно, чтобы все, независимо от возраста и социального положения, вели себя в соответствии с правилами карантинного режима. Я верю, что все будут следить за этим и принимать необходимые меры", - подчеркнул Рашад Махмудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)