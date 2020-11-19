Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров в первый же день чемпионата Европы в чешской столице Праге завоевал золотую медаль для нашей сборной, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Сафаров, выступающий в весовой категории 66 кг, стал чемпионом Европы, победив дзюдоистов из Италии, Словакии, Германии, Сербии и Израиля.

Отметим, что в чемпионате Европы по дзюдо участвуют 345 спортсменов из 40 стран Европы. Континентальный чемпионат завершится 21 ноября.