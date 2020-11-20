БАКУ/Trend/ - В Азербайджане стартовал онлайн прием документов для участия в экзаменах экстерном лиц, которые не смогли завершить общее среднее (IX классов) и полное среднее (XI классов) образование.

Как сообщили в пятницу Trend в Управлении образования города Баку, онлайн прием документов продолжится до 18 декабря. Лица, желающие принять участие в экзаменах, могут отправить соответствующие документы на электронную почту: [email protected]

Отметим, что применение формы свободного (экстерн) образования для тех, кто по разным причинам не смог завершить общее среднее и полное среднее образование, позволяет им сдать выпускной экзамен на этом уровне и получить соответствующий документ об образовании. Лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право принять участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа об общем и полном среднем образовании.

(Редактор: Наталья Кочнева)