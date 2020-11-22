БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3196 случаев заражения коронавирусом, 1598 человек вылечились, 24 скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 93 094 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 63 841 человек вылечился, 1131 скончался, число активных больных – 28 122.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 15 175 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 1 607 455 тестов.

(Редактор: Кочнева Наталья)