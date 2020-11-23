Монастырь «Худаван» в Кяльбаджаре принадлежит албанцам – ученый-историк

БАКУ /Trend/ - Монастырский комплекс «Худаван» в Кяльбаджаре принадлежит албанцам, которые участвовали в этногенезе азербайджанского народа.

Об этом сказала старший научный сотрудник Института археологии и этнографии НАНА, доктор философии по истории Ульвия Гаджиева, комментируя попытки арменизации этого монастыря, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, монастырский комплекс «Худаван» уникальный материально-культурный образец архитектуры, который создали предки азербайджанского народа.

Историк отметила, что монастырь был создан Дади (Дадо) (I в.)- учеником Фаддея, являвшимся апостолом Иисуса Христа и одним из первых проповедников Христианства в Кавказской Албании. Это доказывает, что монастырь является одним из первых христианских святилищ на территории Южного Кавказа. Эта территория относилась к региону Кавказской Албании, называемому «Росток». Она охватывает современный Кяльбаджарский район. После того, как Албанское государство было раздроблено на небольшие албанские княжества, монастырь подчинялся территориям, которыми управляла династия Хачынского княжества. Хачынское княжество не имеет никакого отношения к армянам-хаям. Династия и население княжества принадлежали албанцам, участвовавшим в этногенезе азербайджанского народа».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)