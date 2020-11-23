В объектах общепита в Азербайджане будут назначаться координаторы по применению карантинных требований

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение по постановлению № 455.

Как сообщили в понедельник Trend в Кабмине, согласно изменению, внесенному в постановление "О регулировании некоторых вопросов, связанных с приёмом посетителей в объектах общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)" № 237 от шестого июля 2020 года, каждым объектом общественного питания должен быть определен координатор по применению карантинных требований.

Функции координатора (уполномоченного) по применению карантинных требований возлагаются на одного их сотрудников. Это назначение должно быть соответствующим образом оформлено в данной организации.

Указанное ответственное лицо, занимаясь применением в объекте общепита противоэпидемических требований, а также осуществляя локальный контроль за выполнением этих требований, будет, наряду с этим, выполнять функции координатора в рамках взаимосвязи с соответствующими контролирующими государственными органами, проводить инструктаж сотрудников объекта, заниматься организацией дезинфекционных мероприятий, составлением формы и графиков внутреннего учета этих мероприятий, контролировать их выполнение.

(Текст: Турал Гараджаев)